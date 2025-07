Unicamp divulga edital do vestibular 2026

Governo do Estado

A maior parte das vagas (2.520) será destinada ao vestibular tradicional, cuja organização é feita pela Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares). As demais vagas serão oferecidas por sistema Enem-Unicamp (341 vagas, com 94 adicionais), Provão Paulista (327), Vestibular Indígena (59 + 71 adicionais) e olimpíadas científicas e competições de conhecimento (121 + 12 adicionais).

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) publicou nesta quarta-feira (23) o edital do vestibular 2026. Ao todo, serão oferecidas 3.368 vagas regulares para ingresso em cursos de graduação, distribuídas entre diferentes modalidades de seleção. Acesse o documento aqui (https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2025/07/Edital-Vestibular-Unicamp-2026.pdf).

Entre os cursos com maior número de vagas ofertadas estão administração (180 vagas), o conjunto de cursos das áreas de física e matemática conhecido como curso 51 (155 vagas), engenharia mecânica (140) e medicina (110).

Caso sobrem vagas em alguma das outras formas de ingresso, elas poderão ser remanejadas para o vestibular tradicional. As matrículas serão feitas exclusivamente pelo site da Comvest (https://www.comvest.unicamp.br/). O Manual do Ingresso será divulgado no mesmo dia de abertura das inscrições, 1º de agosto.

A principal mudança para esta edição é a redução do número de questões no segundo dia da segunda fase: de 20 para 18. A Comvest diz que a medida pretende diminuir o cansaço dos candidatos, já que as perguntas exigem leitura e interpretação detalhadas.