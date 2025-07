São Paulo quer Lucas nas oitavas de final da Libertadores

O atacante não atua desde 6 de maio, quando entrou no segundo tempo contra o Alianza Lima (Peru). Ele não é titular desde a eliminação do Paulistão, em 10 de março, no Allianz Parque.

Lucas precisa se recuperar em até 20 dias para cumprir o prazo estabelecido. Nesta terça-feira (22), Lucas realizou apenas exercícios físicos na parte interna do CT.

O São Paulo trabalha para ter Lucas Moura de volta contra o Atlético Nacional (Colômbia), nas oitavas de final da Copa Libertadores, no dia 12 de agosto.

Foi no clássico diante do Palmeiras que Lucas sofreu a lesão na cápsula do joelho. O problema ainda causa dores e limitações nos movimentos de explosão, sua principal característica.

Na semana passada, ele passou por um novo procedimento no joelho. A infiltração visa reduzir as dores e acelerar a recuperação do jogador.

O médico Moisés Cohen explicou que a recuperação de Lucas está dentro do prazo previsto. Segundo comunicado, o tratamendo está indo bem, mas o jogador ainda sofre com dores quando tentar fazer suas arracandas, característica que o acompanha desde sempre.