Garoto de 16 é suspeito de abusar de menina de 12 anos

Relembre o caso: Com dor de barriga, menina de 12 anos descobre gravidez em UPA

A Polícia Civil de Minas Gerais afirma que um adolescente de 16 anos é suspeito de ter mantido relações sexuais com a menina de 12 anos que estava grávida e morreu após um parto de emergência em Betim.

De acordo com a delegada Patrícia Soares Godoy, "o adolescente admitiu ter mantido relações sexuais com a vítima em pelo menos três ocasiões desde o final de 2024, alegando desconhecer a ilicitude do ato".

Grávida de oito meses, a adolescente morreu no dia 13 deste mês. O bebê sobreviveu, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

As investigações tiveram início em 15 de julho, dois dias após a morte. A adolescente deu entrada em um hospital no dia 11, já em trabalho de parto, e apresentou complicações graves, incluindo hematoma craniano e duas paradas cardiorrespiratórias, segundo a polícia.