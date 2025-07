Neymar dá bronca e abdica de folga para 'chacoalhar' elenco

Neymar tenta chacoalhar o elenco do Santos após a derrota por 3 a 0 para o Mirassol fora de casa. O Peixe voltará a campo para enfrentar o Internacional, nesta quarta-feira (23), na Vila Belmiro.

O capitão ficou muito incomodado com a postura do Peixe e, antes mesmo do apito final no Maião, teve atitudes para mostrar que uma derrota assim não pode ser normalizada.

Ainda em campo, Neymar ficou revoltado com o terceiro gol no fim do jogo. Gesticulou, gritou e reprovou a facilidade com que Cristian fechou o placar.