Casal nascido na mesma data morre após comemorar 27 anos

O casal que completava 27 anos no mesmo dia morreu num acidente de moto logo após celebrar o aniversário juntos, no último domingo (20), na BR-101, em São José, região metropolitana de Florianópolis (SC).

Nicolly Morais de Melo e Gregory Mayllon haviam acabado de sair de um churrasco com amigos e familiares quando a moto pilotada por Gregory tombou no km 209 da rodovia, por volta das 22h30, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ambos morreram no local.