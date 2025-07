'Mendigo do TikTok' esfaqueia mulher em aeroporto; VÍDEO

Alessandro Spaniol, de 42 anos, que ostentava rotina de brincadeiras no TikTok, foi preso nessa terça-feira (22) acusado de esfaquear uma mulher no mezanino do Aeroporto Internacional de Brasília. Conhecido nas redes como o “Mendigo do TikTok”, acumula pouco mais de 7 mil seguidores e publicava vídeos com filtros e piadas.

Segundo o portal Metrópoles, Spaniol tem 18 passagens pela polícia, com histórico de crimes como ameaça, lesão corporal, violência doméstica, porte de arma branca e uso de entorpecentes. Morador de um barraco na Vila Cauhy, ele passava boa parte da semana em situação de rua, o que lhe rendeu o apelido entre seguidores.