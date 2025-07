Homem sobrevive a 9 facadas nas costas dada pelo ex-amigo 

Carlos Henrique Ferreira Rodrigues, de 39 anos, sobreviveu após ser esfaqueado nove vezes nas costas por um ex-amigo, com quem mantinha uma antiga relação de amizade e desentendimentos. O crime foi cometido na madrugada do dia 12 de julho, numa conveniência no Jardim Parati, em Campo Grande (MS).

Na noite do ataque, ele foi surpreendido após uma discussão e caiu no chão durante uma briga. No chão, foi esfaqueado nove vezes. Mesmo ferido, conseguiu chegar à UPA com ajuda de amigos. Ele teve o pulmão perfurado e parte das vísceras expostas, mas sobreviveu.

O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio qualificado por emboscada e impossibilidade de defesa da vítima.