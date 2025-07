Homem escapa da cabine mas é atropelado pelo próprio veículo

Um grave acidente na madrugada desta quarta-feira (23) matou uma pessoa na Zona Leste de São Paulo. Um caminhão carregado de frutas pegou fogo enquanto trafegava pelo Viaduto Engenheiro Alberto Badra, nas proximidades da Ponte Aricanduva, sentido Marginal Tietê. Durante a tentativa de fuga, o auxiliar do motorista foi atropelado pelo próprio caminhão e morreu no local.

Leia mais: Casal sai do carro para trocar pneu e morre atropelado

Segundo o g1, as chamas começaram na cabine do veículo, que seguia em direção à Ceagesp, na Zona Oeste. O motorista e o ajudante tentaram conter o fogo com o extintor, mas não conseguiram. Ao abandonarem o caminhão, o veículo, desgovernado, voltou de ré, atropelou o ajudante e só parou ao atingir o canteiro central e colidir com árvores.