Exportação de carne brasileira aos EUA despenca 80% em 3 meses

As vendas de carne bovina brasileira para os Estados Unidos caíram 80% entre abril e julho deste ano, reflexo direto das tarifas extras impostas pelo governo Donald Trump. A situação pode piorar a partir de 1º de agosto, quando entra em vigor uma nova sobretaxa de 50%, elevando ainda mais os custos e ameaçando a viabilidade do comércio com o segundo maior comprador do produto brasileiro.

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento (Mdic), as exportações despencaram de 47,8 mil toneladas em abril para apenas 9,7 mil toneladas em julho. A indústria vinha operando acima da cota anual de 65 mil toneladas com imposto reduzido, mas já arcava com encargos elevados. Agora, com o “tarifaço”, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) alerta: vender aos EUA pode simplesmente deixar de ser possível.