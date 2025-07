GM aponta prejuízo bilionário e alerta para impacto crescente

A General Motors (GM) estima que as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump já provocaram um prejuízo operacional de US$ 3 bilhões, apenas entre abril e junho de 2025, segundo informou a revista Veja. A montadora prevê que o impacto total poderá chegar a até US$ 5 bilhões nos próximos trimestres.

No segundo trimestre, a empresa reportou lucro líquido de US$ 1,895 bilhão: queda de 35,4% em relação ao ano anterior. Para conter os efeitos das tarifas, a GM aposta em cortes de gastos, ganhos de eficiência e reajustes de preços, com o objetivo de neutralizar ao menos 30% das perdas até o fim do ano.