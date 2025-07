Embraer projeta custo de R$ 20 bi até 2030 com tarifas de Trump

O executivo diz, ainda, que o impacto da tarifa pode ser semelhante ao da pandemia e que considera as novas taxas "quase um embargo".

Uma das alternativas caso a sobretaxa seja mantida por Trump seria aumentar a produção nos EUA, segundo Gomes Neto. No entanto, a opção levaria tempo e exigiria um investimento muito alto, afirma.

Apesar do cenário ruim, Gomes Neto disse estar otimista com um avanço nas negociações. Ele foi um dos representantes do setor produtivo que estiveram reunidos com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) para tratar do assunto.