Pode treinar gripado? Saiba quando o exercício está liberado

Uma forma prática de avaliar é seguir a recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva, nos Estados Unidos: se os sintomas estiverem apenas “acima” do pescoço (nariz entupido, dor de garganta leve), exercícios moderados estão liberados; mas se houver também dor no peito, tosse intensa, febre, dores no corpo, a recomendação é suspender os treinos e descansar.

A resposta depende do tipo e da intensidade dos sintomas. Se for apenas um resfriado com coriza, tosse e leve desconforto, geralmente não há problema em realizar exercícios leves ou moderados, desde que você sinta disposição. Já no caso de gripe, que costuma causar febre e dores no corpo, o mais seguro é respeitar o repouso para que o corpo se recupere e evitar complicações.

O ortopedista e médico do esporte Thiago Viana, membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE) e da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), concorda com essa recomendação. “Em alguns casos, atividades leves e moderadas, como uma caminhada de 20 minutos ou uma aula de ioga, podem trazer alívio dos sintomas por melhorar a circulação sanguínea. Movimentar-se libera neurotransmissores, como a serotonina, que aumentam a sensação de bem-estar”, diz Viana.

Ainda assim, quem decide se exercitar mesmo apresentando sintomas leves deve ter cuidado redobrado com a hidratação e procurar locais arejados, evitando calor excessivo. “É importante tomar cuidado com medicamentos que podem alterar a frequência cardíaca ou o controle de calor, como os descongestionantes”, alerta o médico do esporte.

Vale lembrar também que quadros gripais pedem atenção especial com a higiene, o que envolve lavar as mãos antes e depois do treino, limpar os aparelhos usados com álcool ou toalhas umedecidas, manter o distanciamento das outras pessoas, evitar aglomerações e locais muito fechados. Se estiver tossindo, é importante usar máscara.