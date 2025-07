Pastor dá carona a desconhecido, que 'agradece' com facadas

Segundo a Polícia Civil, o religioso seguia pela rodovia quando encontrou o suspeito e decidiu parar para ajudá-lo. Durante o trajeto, o homem o atacou com múltiplos golpes de faca na região abdominal.

O pastor evangélico Antônio Dias Figueiredo, de 66 anos, foi assassinado a facadas após oferecer carona de moto a um homem na estrada, em Jacundá, no sudeste do Pará, na última segunda-feira (14).

Mesmo ferido, o pastor conseguiu retornar para casa pilotando a moto. Ele foi levado pela família ao Hospital Municipal, mas não resistiu.

Horas depois, o suspeito, identificado como Josiel, foi localizado escondido no porta-malas de um carro. Moradores o haviam capturado e atingido com um disparo de espingarda na perna. Ele foi atendido no hospital e levado à delegacia.

Antônio era conhecido na cidade por seu trabalho religioso e comunitário. O crime chocou a população local.