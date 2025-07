Cucurella detalha 'climão' com Trump no Mundial de Clubes

O lateral Cucurella relatou o "climão" entre os jogadores do campeão Chelsea e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump durante a entrega do troféu da Copa do Mundo de Clubes.

"Disseram que, por regra, Donald Trump viria nos entregar o troféu e não o poderíamos levantar até que ele fosse embora. E claro, estávamos todos lá esperando ele ir embora, mas o cara não queria ir embora, e ainda por cima olhamos para Trump e ele disse: 'Levantem ele, eu fico aqui'', disse Cucurella ao podcast JijantesFC.

"E eu me perguntava quem ia dizer alguma coisa a ele, sabe... Eu estava me cagando de medo."