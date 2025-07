Filha de Junior Lima é diagnosticada com síndrome rara; VÍDEO

Junior Lima e Monica Benini compartilharam uma notícia delicada com os fãs nesta terça-feira (22): a filha do casal, Lara, de três anos, foi diagnosticada com síndrome nefrótica, uma condição rara que afeta os rins. Em um vídeo publicado nas redes sociais, os dois relataram como foi o processo até a descoberta e fizeram um alerta sobre a importância do diagnóstico precoce.

"A gente começou a suspeitar que a Lara estava com uma alergia. O olho dela inchava, levamos em alergista e pediatra, até que investigando descobrimos que se tratava da síndrome nefrótica", contou Monica. A doença, caracterizada pela perda excessiva de proteínas pela urina, pode causar inchaços pelo corpo e, se não tratada, trazer complicações graves.