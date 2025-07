Ozzy Osbourne morre aos 76 anos, dias após show de despedida

Morreu nesta terça-feira (22), aos 76 anos, o cantor britânico Ozzy Osbourne, uma das figuras mais emblemáticas e controversas da história do rock, poucas semanas após subir ao palco pela última vez ao lado do Black Sabbath, no Villa Park, na Inglaterra.

Nascido John Michael Osbourne, em Birmingham, na Inglaterra, Ozzy se tornou mundialmente conhecido como vocalista do Black Sabbath, banda que ajudou a moldar o heavy metal nos anos 1970 com álbuns históricos como Paranoid (1970) e Master of Reality (1971). Canções como Iron Man, War Pigs e a própria Paranoid se tornaram hinos de uma geração.

Após ser demitido da banda por problemas com drogas, Ozzy construiu uma carreira solo igualmente bem-sucedida. Seu álbum de estreia, Blizzard of Ozz (1980), trouxe clássicos como Crazy Train e consolidou sua imagem como o "Príncipe das Trevas" do rock.

Ao longo da carreira, Osbourne acumulou prêmios, incluindo Grammys e sua inclusão no Hall da Fama do Rock, e também polêmicas. A mais famosa aconteceu em 1982, quando mordeu a cabeça de um morcego vivo durante um show. O episódio virou lenda e símbolo do estilo provocador do cantor.