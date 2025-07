Para oposição e governistas, Bolsonaro pode ser preso ainda hoje

Aliados e adversários políticos avaliam que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode ser preso até o fim desta terça-feira (22), por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é do Metrópoles.

A possibilidade de prisão decorre do suposto descumprimento de medidas cautelares impostas pelo STF. Na sexta-feira (19), Moraes proibiu Bolsonaro de participar de transmissões ao vivo e entrevistas em redes sociais próprias ou de terceiros. Já na segunda (21), o ex-presidente falou com apoiadores e a imprensa no Congresso, o que pode configurar violação da ordem judicial.