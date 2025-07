Moraes determina bloqueio de bens e contas de Eduardo Bolsonaro

No X, Eduardo compartilhou o link de uma reportagem do Metrópoles, segundo a qual o próprio deputado disse ter percebido o bloqueio das contas ao tentar realizar transações via Pix e não conseguir.

"Esse bloqueio não me surpreende. É só mais uma decisão arbitrária e criminosa do ditador Alexandre de Moraes, que tenta me proibir de todos os modos de denunciar os seus crimes e suas violações de direitos fundamentais à comunidade internacional", escreveu Eduardo.

"Isso não afetará em nada a minha batalha e nem me fará abandonar o compromisso que assumi com todos os brasileiros quando fui eleito: o de defender com a minha própria vida, se for preciso, a liberdade dos brasileiros. Só irei descansar quando Alexandre de Moraes for punido", disse.