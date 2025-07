Menina de 12 anos será a mais jovem em etapa do Mundial de surfe

A etapa do Taiti do Mundial de Surfe já tem seus representantes locais definidos - e, no feminino, a vaga ficou com uma surfista que fez história.

Kelia Gallina, de apenas 12 anos, venceu a triagem disputada nas temidas ondas de Teahupoo e se tornou a mais jovem atleta a garantir uma vaga em uma etapa do Championship Tour.

Filha da ilha e criada nas imediações da bancada, Kelia impressiona pelo domínio técnico e pela maturidade em ondas desafiadoras.