Semifinais da Liga de Basquete Feminino começam no fim de semana

A Liga de Basquete Feminino (LBF) divulgou a tabela das semifinais da temporada 2025. Quatro equipes seguem na briga pelo título da 15ª edição da competição, transmitida pela TV Brasil.

O primeiro duelo será neste domingo (27), às 11h (horário de Brasília), no Tênis Clube de Campinas (SP). O segundo está marcado para o dia 3 de agosto, no mesmo horário, no Sesi de Araraquara (SP). Se houver necessidade, a terceira partida será novamente na casa do Sesi, no dia 5 de agosto, às 21h.

Atual bicampeã, a equipe de Araraquara venceu os dois compromissos das quartas de final diante do Sodiê Mesquita: ganhou por 77 a 54 na Arena Sodiê, em Mesquita (RJ), e por 67 a 53 no Sesi. O Unimed Campinas também fez 2 a 0 na fase anterior, superando o Corinthians. Após levarem a melhor por 73 a 57 no jogo em casa, as campineiras fizeram 68 a 52 no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, no último domingo (20). Os dois compromissos foram transmitidos pela TV Brasil.