Flamengo vê mais um titular perto do adeus

O Flamengo está perto de perder mais um jogador da espinha dorsal da equipe de Filipe Luís admite pressa para a chegada de reforços.

O lateral-direito Wesley tem em mãos uma proposta da Roma, da Itália, com prazo até nesta segunda-feira (21). Foram os reflexos da incógnita quanto ao futuro que o tiraram do clássico diante do Fluminense.

"Já passei por essa situação que ele está passando, a ansiedade de saber o que vai acontecer com o futuro da vida dele. Não é só a carreira. O jogador fica ansioso, apreensivo e eu noto isso que não está com a melhor cabeça para jogar. Mesmo assim, ele se colocou à disposição da equipe se precisasse, conversei com ele e está bem", disse Filipe Luís, sobre Wesley.