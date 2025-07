Estrangeiros encontrados mortos após criança ver sangue na parede

A Polícia Civil do Paraná investiga as circunstâncias da morte de dois estrangeiros encontrados mortos dentro de um apartamento no bairro Água Verde, em Curitiba, na manhã de domingo (20). As vítimas foram identificadas como Ian Alexandrre Bruder Hay, 30 anos, de nacionalidade norte-americana, e Anne Leigh Mckenzie, 27, sul-africana.

Eles teriam morrido na noite de sábado (19). O caso veio à tona quando uma criança que mora no apartamento de baixo notou sangue escorrendo pela parede e avisou os pais. A família acionou a síndica do prédio, que por sua vez chamou a Polícia Militar. Os agentes arrombaram a porta e encontraram os corpos com marcas de disparos de arma de fogo.