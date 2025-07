Com o GM7 Clinic, do Grupo GM7, a sala de espera para uma consulta médica vira experiência. Enquanto aguardam, os pacientes se atualizam com conteúdos informativos, mensagens personalizadas e aplicativos integrados em um sistema multizona que valoriza cada minuto do paciente. A solução é completa e alia tecnologia, conforto e comunicação eficaz.