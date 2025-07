Avião militar cai em campus escolar e mata 19, VÍDEO

Pelo menos 19 pessoas morreram e 164 ficaram feridas após um avião de treinamento militar cair em um campus escolar de Daca, em Bangladesh, nesta segunda-feira (21).

Avião caiu 12 minutos após decolar e pegou fogo, segundo as Forças Aéreas. Caça F-7 BGI levantou voo da Base Aérea de Kurmitola às 13h06 no horário local (2h06 no horário de Brasília) e caiu às 13h18 (2h18).