Casal é preso após resgate de idosos de abrigo ilegal e insalubre

Um casal foi preso em flagrante por manter um abrigo clandestino em condições degradantes para idosos na Praia de Pernambuco, em Guarujá, no litoral paulista. A operação, realizada na quinta-feira (17), resultou no resgate de 11 idosos e na interdição do imóvel.

Segundo a Polícia Civil informou ao G1, o local funcionava sem qualquer autorização e apresentava sinais de abandono: camas quebradas, paredes mofadas, tapumes improvisando divisórias, e falta completa de higiene e estrutura adequada. Não havia cuidadores capacitados nem acompanhamento médico para os idosos, muitos deles acamados, cadeirantes ou com deficiências cognitivas.