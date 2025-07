Relembre trajetória de Preta Gil, que morreu no Dia do Amigo

Na sua discografia constam mais três álbuns autorais -"Preta", de 2005, "Sou Como Sou", de 2012, e "Todas as Cores", de 2017, que traz colaborações com Gal Costa, Pabllo Vittar e Marília Mendonça. Ela ainda lançou dois discos ao vivo baseados nos shows "Noite Preta", em 2010, e "Bloco da Preta", em 2014.

A princípio, o projeto "Noite Preta" foi um evento para poucas pessoas no espaço Cinemathequé, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Lançada em 2007, a empreitada trazia no repertório as canções dos discos, versões de clássicos da MPB e músicas de artistas pop da época, como Kelly Key. Com a adesão da plateia, o show migrou para a boate The Week, marco da noite gay paulistana, que fechou suas portas em 2021.

Em paralelo à carreira musical, Preta se arriscou como atriz -viveu um homem transexual no musical "Um Homem Chamado Lee", em 2006, participou da novela "Os Mutantes", da Record, no ano seguinte, e colaborou com diversos projetos da Globo, entre eles "Agora É que São Elas" em 2003, "Ó Pai, Ó" em 2008 e "As Cariocas" em 2010. Ao lado da empresária Marlene Mattos, também criou o talk show "Caixa Preta", em 2004, na Band.