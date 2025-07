Forças de Israel abrem fogo contra multidão que buscava comida

Em comunicado divulgado hoje pelo seu canal de Telegram, o órgão responsabiliza "a ocupação israelense e a comunidade internacional por essa tragédia".

No sábado (19), outras 39 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas por disparos israelenses perto de centros de distribuição de ajuda em outras regiões, segundo a Defesa Civil de Gaza. O porta-voz local do órgão, Mahmoud Bassal, disse à AFP que os ataques ocorreram perto de pontos de distribuição de ajuda geridos pela GFH (Fundação Humanitária de Gaza), gerida por Israel com apoio dos Estados Unidos. Um deles ocorreu ao sul de Khan Yunis e outro ao norte de Rafah.

Ataques do tipo viraram rotina desde que Fundação Humanitária de Gaza chegou ao território. A fundação começou a operar no fim de maio com apenas quatro pontos de distribuição e com quantidades de alimento consideradas insuficientes por organizações internacionais para suprir a escassez em Gaza. Sob o sistema de distribuição anterior, coordenado pela ONU, havia cerca de 400 pontos.