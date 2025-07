Boi invade quintal, cai na piscina e dá trabalho à vizinhança

O jantar tranquilo virou caos em Camapuã (MS), quando um boi invadiu a casa da confeiteira Jean Carla de Oliveira, estourou a cerca e foi parar dentro da piscina. A cena virou vídeo e viralizou nas redes neste domingo (20), embora o caso tenha acontecido na última quarta-feira (16).

Leia mais: Boi em fuga causa alvoroço nas ruas de cidadezinha mineira; VÍDEO

"E teve gente que veio tomar banho... Ops!!! Gente, não!!! Boi. Agora, estou rindo, mas o susto foi grande. E pra honra e glória de DEUS, conseguimos retirar o bichinho com vida. Agradeço ao meu vizinho, pois foi graças a ele que o boi não morreu. Agora estou rindo, mas ontem eu não tinha "pernas". Pensa num bichinho com calor", escreveu Jean Carla numa rede social, ao publicar o vídeo do animal.