Veja o que cai no CNU; inscrições terminam neste domingo

Termina neste domingo (20), às 23h59, o prazo para se inscrever no CNU (Concurso Nacional Unificado), que reúne 3.652 vagas em 36 órgãos do governo federal. Com salários de até R$ 16 mil, o processo é conhecido como o "Enem dos concursos" por unificar a seleção de diferentes carreiras.

As inscrições devem ser feitas pelo site da FGV Conhecimento, banca responsável pela aplicação da prova. A taxa de participação é de R$ 70, mas quem teve o pedido de isenção aceito, dentro do prazo encerrado em 8 de julho, está automaticamente dispensado do pagamento.