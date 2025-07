Mãe acorda para amamentar e descobre que bebê está morto

Um bebê de dois meses foi encontrado morto com sinais de violência na madrugada desse sábado (19), em Ponta Grossa (PR). O pai da criança, de 37 anos, foi preso em flagrante e deve responder por homicídio qualificado e violência doméstica. A mãe, de 32 anos, fugiu de casa com o filho nos braços após ser agredida.

Segundo o relato divulgado pela GM, a mãe chegou do trabalho por volta das 23h de sexta e foi informada pelo companheiro de que o bebê havia sido alimentado e estava dormindo. Às 3h da madrugada, ao acordar para amamentar, ela viu que o filho estava com a pele fria e tinha ferimento no olho. Ao tentar ligar para o socorro, foi esfaqueada na perna.