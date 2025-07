Defesa de Jair Bolsonaro chama restrições do STF de 'severas'

Segundo a defesa do ex-presidente, as buscas foram realizadas em sua casa em Brasília e também na sede do PL, seu partido.

No fim da tarde, os advogados que defendem Bolsonaro no STF divulgaram nova manifestação em que questionam as razões das medidas determinadas por Moraes e referendas pela maioria dos ministros da Primeira Turma da corte.

"Chama a atenção o fato de que, apesar de determinar o recolhimento noturno e o uso de tornozeleira, a decisão do Supremo Tribunal Federal não utilize como seu fundamento qualquer indício que possa apontar um risco de fuga", diz o texto, assinado pelos advogados Celso Sanchez Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Bettamio Tesser.