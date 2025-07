Pãozinho de batata-doce

Descasque enquanto morna e passe pelo espremedor. Pode-se também amassar com garfo. Junte os ovos bem batidos, a pitada de sal e o mel, caso faça essa opção. Mexa bem e vá acrescentando aos poucos o leite em pó e o fermento químico. A massa deve ficar em ponto de enrolar.

Umedeça as mãos com azeite para conseguir enrolar. Modele a gosto, como pãezinhos ou brioches. Disponha na assadeira previamente untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 graus e fique de olho, porque assam rapidamente. Em geral estarão dourados em cerca de dez minutos. Retire do forno e espere esfriar para servir.

Os ingredientes listados aqui rendem 12 pãezinhos.