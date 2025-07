Motta mantém recesso, veta reuniões e frustra bolsonarista

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou a manutenção do recesso parlamentar, como também anunciou o presidente do Senado e Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Bolsonaristas pedem a retomada dos trabalhos para tratar de possíveis reações à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de autorizar operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e impor a ele o uso de tornozeleira eletrônica.

"O recesso parlamentar de julho está confirmado, conforme previamente estabelecido. Durante esse período, não serão realizadas votações em plenário nem reuniões das comissões permanentes da Casa", diz a nota de Motta.

O deputado argumenta que a pausa seria necessária por causa de obras. Ele cita no texto previsão de substituição de carpetes, a implantação de infraestrutura para um novo estúdio, atualização de sistemas de áudio e vídeo em auditórios e plenários, reformas de gabinetes no anexo 3 e modernização do corredor das comissões no Anexo 2, "com troca do piso por granito preto e posterior instalação de painéis de madeira".