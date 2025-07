Florada de ipês-rosa transforma paisagem do pantanal

O pantanal de Mato Grosso do Sul se transformou em um mar de flores com a florada dos ipês-rosa, fenômeno que ocorre de junho a outubro e marca o início de um espetáculo natural no bioma.

Imagens aéreas feitas pelo empresário Renato Rondon mostram o contraste vibrante entre o rosa das árvores e o verde da vegetação, ao longo da região pantaneira do rio Negro.

"Eu tinha ido para a cidade e estava voltando aqui para a pousada de avião e vi tudo, tudo, tudo muito rosa. E daí os tuiuiús estavam com o ninho lá no ipê e eu falei: 'Eu vou filmar os tuiuiús'. Quando eu levantei o drone, no dia seguinte cedo, estava aquele mar maravilhoso de rosas", lembra ele, do Hotel Barra Mansa.