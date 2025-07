São Paulo se manifesta sobre Lucas e revela novo procedimento

O atleta Lucas Moura sofreu, há aproximadamente quatro meses, uma lesão ligamentar parcial e estiramento da capsula na região posterior do joelho direito. Após o primeiro evento traumático, foi estabelecido um protocolo de reabilitação baseado em diretrizes funcionais progressivas, com evolução satisfatória nos dois primeiros meses.Após o atleta cumprir todos os critérios clínicos e funcionais, ele foi liberado para o retorno gradual às atividades com bola.

No entanto, no dia 06/05/25, durante a partida contra o Alianza Lima, o atleta sofreu um novo trauma que provocou recidiva do quadro inflamatório local e novo episódio de edema intra-articular, caracterizando uma reinjúria parcial. Seguiu-se o protocolo para a Reabilitação inclusive com imobilizador temporário para tal tipo de lesão, sempre com boa evolução.

2. Situação Atual