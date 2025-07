O sistema não me quer preso, me quer morto, afirma Bolsonaro

Ao comentar a nova operação da Polícia Federal deflagrada nesta sexta-feira (18), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que não é apenas alvo de perseguição política, mas que sua vida estaria na mira de um sistema que, segundo ele, prefere vê-lo morto do que preso. “O sistema não me quer preso. O sistema me quer morto”, declarou em entrevista à agência Reuters.

A fala ocorre no mesmo dia em que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, no Jardim Botânico (DF), e em seu escritório político na sede do PL. A operação, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), integra a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Na residência do ex-presidente, a PF apreendeu um celular, dinheiro em espécie e um pen drive. Bolsonaro alegou desconhecer o dispositivo e chegou a sugerir que ele poderia ter sido plantado por alguém: “Nunca vi aquele pen drive. Nem laptop eu tenho em casa”. Depois, voltou atrás e afirmou: “Não estou sugerindo nada. Vou perguntar pra minha mulher se o pen drive é dela”.

Além das buscas, Moraes determinou que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica e o proibiu de acessar redes sociais, manter contato com diplomatas, se aproximar de embaixadas e falar com o filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. O ex-presidente classificou a imposição da tornozeleira como “uma suprema humilhação”.