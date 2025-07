Chinês 'Irmã Hong' filma e expõe sexo com centenas de homens

Num caso que chocou a China, a polícia de Nanjing prendeu Jiao, um homem de 38 anos conhecido como "Irmã Hong", acusado de filmar secretamente encontros sexuais com centenas de homens. Usando disfarces femininos, como maquiagem pesada e perucas, ele atraía vítimas por aplicativos de relacionamento, gravava os atos com câmeras escondidas e vendia os vídeos em grupos privados online por 150 yuans (cerca de R$ 120).

Leia mais: Travesti chantageia casado com conversas e vídeos íntimos

O escândalo, apelidado de "Incidente da Irmã Hong", explodiu nas redes sociais, com mais de 200 milhões de visualizações no Weibo. A disseminação de imagens não censuradas causou uma segunda onda de danos, com vítimas sendo reconhecidas por conhecidos e até cônjuges, levando a divórcios e constrangimento. A polícia ainda investiga o número exato de vítimas, após alegações de Jiao de que teria filmado mais de 1.600 homens, número que as autoridades consideram possivelmente exagerado.