Sophie Charlotte leva bronca do Sindicato dos Artistas

O clima esquentou nos bastidores da nova novela da Globo, e o nome da vez é Sophie Charlotte. A atriz está no centro de uma treta daquelas, após denúncias de que teria destratado figurantes durante as gravações. O babado foi tão sério que o Sindicato dos Artistas soltou uma nota de repúdio contra a estrela.

Segundo a colunista Fabíola Reipert, do Metrópoles, Sophie teria se recusado a almoçar no mesmo ambiente que os figurantes e exigido até segurança particular para não ser abordada durante as refeições. O episódio teria causado indignação entre profissionais da produção.