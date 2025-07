Motorista que dava 'carona' a um morto tenta furar blitz; VÍDEO

Um caso inesperado marcou a blitz da Operação Respeite a Vida, realizada na madrugada de quinta-feira (17) na orla de Amaralina, em Salvador (BA). Agentes de trânsito abordaram um veículo após o motorista tentar escapar da fiscalização e encontraram um homem morto no banco do carona.

Ao perceberem que o passageiro estava desacordado, os agentes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito no local. O motorista não portava documentos pessoais nem os obrigatórios do veículo e deu versões contraditórias sobre o que havia acontecido. Ele alegou, por exemplo, que não conseguiu pedir ajuda, embora estivesse com três celulares.