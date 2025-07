Documentário com imagens inéditas de Cazuza chega aos cinemas

Garra, vontade de viver e maturidade no palco. Esse é o Cazuza que o espectador brasileiro pode ver nas salas de cinema a partir desta quinta-feira (17), no documentário Cazuza, Boas Novas.

O diretor do longa-metragem, Nilo Romero, foi o baixista de Cazuza a partir da turnê de Exagerado. Além disso, gravou o disco Só se for a dois (1987), coproduziu o álbum Ideologia (1988) e seguiu com Cazuza até o fim da turnê.

No documentário, os dois últimos anos de Cazuza são revisitados por Romero, com imagens inéditas de arquivo e depoimentos de pessoas próximas, como Roberto Frejat, George Israel, o músico Christiaan Oyens, Gilberto Gil, o fotógrafo Flávio Colker e um dos seus melhores amigos, Ney Matogrosso.