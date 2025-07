Estado de São Paulo registra mil mortes por dengue em 2025

O estado de São Paulo registrou mil mortes por dengue nesta quinta-feira (17). Outros 227 óbitos estão em investigação, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde.

A pasta aponta para 808.500 casos confirmados da doença no estado, sendo que 48.175 estão em investigação. Do total de infecções, 17.079 são classificados com sinal de alarme e outros 1.359 como dengue grave.

No ano passado, o estado de São Paulo atingiu a marca de 1.004 óbitos por dengue no início do mês de junho. Na época, eram 1.417.142 casos confirmados da doença. O estado contabilizou 2.148.070 casos de dengue e 2.185 mortes por dengue em todo o ano de 2024.