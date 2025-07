Motorista de 86 anos perde controle e invade mercado; VÍDEO

Um acidente assustou clientes e funcionários de um supermercado na manhã de quarta-feira (16), em Foz do Iguaçu (PR). O idoso de 86 anos, Adão Rodrigues, perdeu o controle do carro após mal súbito e invadiu o interior da loja com o veículo.

O motorista estava acompanhado da esposa, mas ambos saíram ilesos. Um segurança do estabelecimento, que estava próximo à entrada no momento do impacto, sofreu ferimentos leves no braço. Ele recebeu atendimento médico e foi liberado depois.