Professor tenta colocar coleira em aluna e a chama de 'vadia'

Um professor de educação física de Yonkers, nos EUA, foi preso por supostamente assediar uma aluna com comentários sexuais e ameaças perturbadoras, segundo promotores.

Matthew Hausman, de 59 anos, da Yonkers Middle-High School, teria chamado uma aluna de "vadia" enquanto segurava uma coleira de cachorro, insinuando que gostaria que ela a usasse. Ele também teria sugerido "trocar" suas filhas e esposa com o pai da estudante para "ficar" com ela, de acordo com a promotoria do condado de Westchester.