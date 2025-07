Motociclista fura bloqueio e atropela policial em Ubatuba; VÍDEO

Segundo a Polícia Civil, o motociclista ignorou a ordem de parada e avançou contra o policial, que sofreu ferimentos no braço e na perna. O jovem, identificado como Kaique Gonçalves Santos Silva, foi detido no local. Ele alegou ter tentado fugir por não possuir habilitação.

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na madrugada de domingo (13) após atropelar um tenente da Polícia Militar durante uma blitz em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. A ação foi registrada por câmeras corporais usadas pelos agentes.

As imagens mostram o momento em que o policial sinaliza para o motociclista parar, mas o veículo não reduz velocidade e atinge o agente. Ambos caem no chão. O PM foi socorrido na Santa Casa de Ubatuba e passa bem.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, direção perigosa e condução sem habilitação. A Polícia Civil já entregou o relatório do inquérito ao Ministério Público, que decidirá se oferece denúncia.

Em audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em preventiva. A defesa do jovem, no entanto, apresentou nova versão com base em câmeras de segurança. O advogado afirma que não houve ordem clara de parada e que um dos policiais teria chutado a moto em movimento, o que provocou a queda e o atropelamento.