Especialistas pedem que Lula vete PL do licenciamento ambiental

"É fundamental expressar ao presidente da República a necessidade do veto ao projeto de lei, para que sejam retomadas as bases racionais para o debate legislativo e com a sociedade sobre essa matéria", defende Sampaio.

A Fundação SOS Mata Atlântica alertou para o impacto da flexibilização da Lei da Mata Atlântica, um dos pontos do projeto de lei. "Alterar um sistema legal comprovadamente eficaz é institucionalmente temerário e juridicamente questionável, colocando em risco os compromissos assumidos pelo Brasil perante o Acordo do Clima e as COPs da biodiversidade e do clima", diz, em nota.

O WWF Brasil também pediu o veto ao projeto e reiterou as críticas às mudanças na legislação do bioma. "Em uma ironia de mau gosto, o 'PL da Devastação' derruba mecanismos importantes da Lei da Mata Atlântica no Dia de Proteção das Florestas, colocando em risco o bioma mais desmatado do país", afirma.