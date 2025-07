Célia Xakriabá e Kim Kataguiri brigam e polícia é chamada

O presidente da Câmara afirmou não concordar com nenhum tipo de violência e lamentou a confusão durante a madrugada.

Na terça-feira (15), o Conselho de Ética da Câmara aprovou a suspensão por três meses do mandato do deputado federal André Janones (Avante-MG). Na semana passada, o parlamentar se envolveu em uma confusão no plenário durante discurso do opositor Nikolas Ferreira (PL-MG).

Janones negou ter provocado a confusão e disse que foi agredido e teve inclusive o "pênis apalpado" por adversários.