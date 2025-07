Tarcísio ignora Bolsonaro e fala em cooperar com Itamaraty

Em um encontro marcado para rivalizar com evento semelhante em Brasília, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) disse a empresários defender a cooperação com a diplomacia do governo Lula (PT) e que vai procurar estados americanos para tentar ajudar a solucionar o impasse do tarifaço de Donald Trump.

O motivo declarado pelo presidente americano para aplicar a partir de agosto 50% de sobretaxa a importações brasileiras -o julgamento do seu aliado Jair Bolsonaro (PL) pela trama golpista- foi ignorado por Tarcísio, um técnico que chegou à política vindo do Ministério da Infraestrutura do ex-presidente.