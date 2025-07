Menino de 3 anos tem queimaduras ao cair em brasas de fogueira

Um aluno de três anos teve queimaduras ao tropeçar e cair sobre brasas ainda quentes no pátio de uma escola pública em Novo Hamburgo (RS). O incidente aconteceu após uma atividade pedagógica realizada por outra turma, na terça-feira (15).

A criança participava do momento de recreação quando se aproximou da área onde foi montada uma fogueira horas antes, como parte de uma aula para alunos mais velhos. Segundo a prefeitura, a fogueira já havia sido apagada, mas as brasas ainda estavam no local, e quentes.