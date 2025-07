Carrillo é fundamental em posição que o Timão precisa de reforço

O meia começou no banco de reservas, algo que tem acontecido com frequência por questões físicas. Em Fortaleza, a decisão de poupá-lo por 45 minutos foi tomada pelo treinador em conjunto com o departamento físico.

Ele reforçou sua relevância no sistema de jogo de Dorival Júnior, especialmente em um setor ainda necessitado no time: a ponta direita. Polivalente, o meia consegue transitar pelas alas do campo e também jogar infiltrado. Vale ressaltar que ele iniciou a carreira sendo atacante.

André Carrillo se mostrou mais uma vez fundamental para o esquema tático do Corinthians, na vitória sobre o Ceará por 1 a 0, pelo Brasileirão. O peruano saiu do banco de reservas e deu a assistência para Talles Magno marcar o único gol da partida.

Mesmo entrando após o intervalo, Carrillo fez diferença no momento da partida em que o elenco precisava de lucidez ofensiva e não conseguia criar chances claras. Por fim, o gol de Talles Magno surgiu de jogada que foi treinada à exaustão durante a pausa da Copa do Mundo de Clubes.

"Ele entrou num momento importante, em que estávamos precisando de um fôlego novo. É um jogador de jogadas coordenadas, organizadas, e executou uma função muito importante nesta quinta-feira (17). Foi fundamental na definição do nosso resultado, não só pela jogada de aproximação com o Garro, a troca de passes, infiltração, como também pelo movimento que foi feito pelo [Talles] Magno. Um movimento que trabalhamos exaustivamente nesse último período de treinamentos", disse Dorival Júnior, após vitória do Corinthians sobre o Ceará por 1 a 0.

A versatilidade do peruano, que ao longo da carreira atuou pela ponta direita - posição sem um titular absoluto no elenco -, surge como solução para a carência do grupo mais uma vez. Ele tem sido polivalente diante das dificuldades do Timão no mercado, desde que chegou ao clube.