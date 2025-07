Abel cita 'calcanhar de Aquiles', mas cita problemas

Abel Ferreira afirmou após o empate do Palmeiras com o Mirassol que o "calcanhar de Aquiles" da equipe é desempenho em casa no Brasileirão: a equipe é o 17º na tabela de classificação como mandante com apenas 8 de 18 pontos disputados (só na frente de Vitória com 8, Fortaleza com 7 e Sport com 2; os três estão no Z4).

"Vamos analisar os jogadores para voltar a fazer o que sempre fiz no Palmeiras: achar soluções, ao menos em casa, para melhorar. É nosso calcanhar de Aquiles. Fora está muito bem, mas dentro de casa isso não pode acontecer", disse Abel Ferreira.

Mas esse não é o único problema do Alviverde, que chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória na competição e mostrou que tem mais questões a resolver.